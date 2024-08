Harry e Meghan andranno in Colombia Il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato pochi giorni fa che compiranno un viaggio in Colombia per incontrare la vicepresidente della e ministro dell'uguaglianza e dell'equità. Il duca di Sussex vorrebbe anche tornare a Londra per riavvicinarsi alla famiglia reale, ma è escluso che la duchessa lo accompagni perché teme per la sua sicurezza: “Qualunque lupo solitario potrebbe farle del male. Che si tratti di un coltello o di un acido, qualunque cosa sia, sono davvero preoccupato. Per questo non riporterò mia moglie nel mio Paese” ha detto Harry.