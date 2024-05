Secondo il magazine People la Archwell Foundation, charity a cui fanno capo i duchi di Sussex, non avrebbe inviato i report annuali e pagato le tasse dovute, pertanto non potrà raccogliere soldi né spenderli finché la posizione non verrà chiarita. Harry e Meghan intanto sono stati in Nigeria per promuovere gli Invictus Game: un viaggio lampo di appena 72 ore.

La fondazione del principe Harry e di Meghan Markle è stata dichiarata inadempiente dal California Registry of Charities and Fundraisers.

Il problemi della Archwell Foundation Il 3 maggio, il Procuratore Generale della California Rob Bonta ha emesso un avviso di inadempienza per conto del Registro delle Associazioni di Beneficenza e Raccolte di Fondi nei confronti della Archwell Foundation. La charity, a quanto riporta People, non avrebbe presentato "la documentazione annuale richiesta e/o le tasse di rinnovo". Allo stato attuale delle cose, in attesa che la posizione della fondazione di Harry e Meghan Markle si chiarisca, non potranno essere portate avanti le raccolte fondi né la distribuzione di denaro. "L'organizzazione può anche essere soggetta a sanzioni e la sua registrazione può essere sospesa o revocata dal Registro", si legge in un documento citato. Una fonte vicina all'organizzazione, sempre a quanto riporta lo stesso magazine, si difende parlando di un assegno inviato a saldo ma non ricevuto e un secondo tentativo di pagamento sarebbe già effettuato.

Il declino della Archwell Foundation Quello con le tasse, non è l'unico problema della Archwell Foudation. Stando ai documenti fiscali resi pubblici lo scorso dicembre, la charity avrebbe subito un declino sul fronte del nel numero di donazioni ricevute l’anno precedente: oltre 11 milioni di dollari in meno rispetto al 2021. Nel mirino dei detrattori anche gli stipendi e i bonus annuali dei responsabili, che in alcuni casi sono aumentati anche del 280%.





Il viaggio in Nigeria Chissà se l'eco delle questioni fiscali ha raggiunto Harry e Meghan in Nigeria? La coppia ha trascorso 3 giorni in nel Paese africano in un tour per promuovere gli Invictus Games, le competizioni sportive per i veterani militari feriti. I Duchi di Sussex hanno assistito a un evento scolastico sulla salute mentale ad Abuja. Il principe ha incontrato alcuni soldati nigeriani feriti nel nord-ovest del Paese nel corso delle incursioni dei Boko Haram. La coppia ha anche preso parte a una partita di basket con la Giants of Africa Foundation di Lagos, un'organizzazione che aiuta i giovani attraverso l'impegno nello sport, e a una partita di polo a scopo benefico. Il soggiorno si è concluso con una cena di gala.

