Meghan Markle sbalordisce: beve dal biberon, canta e miagola per strada

Un’attrice nata, che negli abiti da reale stava un po’ stretta. E così ecco Meghan Markle nel ruolo che più le riesce bene: recitare. Per lo show di Ellen DeGeneres la duchessa di Sussex, che si è presentata davanti alle telecamere per un’intervista sul suo passato, ha regalato anche siparietti eccezionali. Per far ridere il pubblico ha organizzato con la conduttrice uno spettacolo per strada senza risparmiarsi: ha bevuto dal biberon, si è strafogata di cibo, ha ballato con le orecchie da gatto in testa e ha cantato. E quando è tornata seria ha mostrato un’imperdibile foto del piccolo Archie in versione campagnola.