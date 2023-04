Meghan Markle in politica? "Oltre 100mila euro all'ex addetta stampa di Michelle Obama"

Il "Sun" ne è sicuro: Meghan Markle è pronta a fare la sua mossa e il suo sbarco in politica è ormai solo questione di tempo. Il tabloid britannico ha ottenuto una dichiarazione dei redditi che dimostra che la Archewell, fondazione senza scopo di lucro messa in piedi dai Duchi di Sussex all'indomani della nascita del loro primogenito Archie, ha inviato nel 2021 un bonifico da 90mila sterline (quasi 110mila euro), alla società di pubbliche relazioni gestita da Katie McCormick Lelyveld. L'addetta stampa dal 2007 al 2011 ha collaborato con Michelle Obama, ma anche con Hillary Clinton e con l'ex candidato alla presidenza John Kerry. Ad alimentare le voci anche la causale del bonifico: "Supporto strategico nelle pubbliche relazioni a impatto sociale".

Della possibilità che Meghan Markle fosse al lavoro per l'entrata in scena in politica, si era già vociferato anni fa. Nel 2020 era stata ventilata anche l 'ipotesi che la Duchessa di Sussex si stesse preparando per concorrere per la presidenza agli Stati Uniti nel 2024 . Che sia molto attiva nel sociale è risaputo, ha dato il via a diverse iniziative benefiche e ha tenuto un discorso all'Onu. L'ex attrice vanta anche molte amicizie in politica, da Jessica Mulroney , nuora dell'ex primo ministro canadese Brian Mulroney , a Justin Trudeau , e Barack e Michelle Obama .

Un clima teso

La popolarità di Meghan Markle e del principe Harry vive fasi altalenanti. In Usa pare non siano poi così amati, e sembra che i due siano stati allontanati dai salotti buoni di Hollywood (cosa che avrebbe mandato in bestia l'ex attrice, che ne vede la causa nell'autobiografia scritta dal marito). In Gran Bretagna del resto la loro popolarità è ai minimi storici: i sudditi preferirebbero non vederli apparire nemmeno all'incoronazione di Re Carlo il 6 maggio, e a riscuotere meno favore di loro nei sondaggi c'è solo il principe Andrea, coinvolto in uno scandalo sessuale. In famiglia poi l'aria è sempre più tesa e i Duchi di Sussex perdono alleati. Anche Sophie di Edimburgo, un tempo vicina alla coppia, si sarebbe detta sollevata dal non doversi più inchinare di fronte a loro ora che è stata promossa Duchessa. Per non parlare delle tensioni con il principe William e Kate Middleton, rinfocolate dalle rivelazioni contenute in Spare. Per far salire le sue "quotazioni" pubbliche Meghan Markle ha ingaggiato la migliore addetta stampa sulla piazza, per riportare la pace in famiglia servirà molto di più.