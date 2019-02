Meghan Markle difesa dalle amiche del cuore: "Troppe bugie e falsità, siamo in ansia per la sua salute"

Meghan Markle è stata bullizzata dalla stampa inglese. Ne sono convinte le cinque amiche del cuore della Duchessa del Sussex che, pur mantenendo l'anonimato, si sono sfogate, in un'accorata difesa, sulle pagine della rivista "People". Tra di loro ci sarebbe anche una nota attrice. Tutte hanno espresso grandissima preoccupazione per la salute di Meghan, che ad aprile diventerà mamma dell'atteso royal baby. Atteso almeno dai suoi genitori, perché, a leggere le quotidiane cronache da palazzo, di Meghan tutti, regina in primis, vorrebbero sbarazzarsi al più presto. Ed è proprio contro quello che additano come un accanimento mediatico, che le cinque protestano. E descrivono Meghan come una silenziosa vittima che dietro ai sorrisi per la stampa nasconderebbe un dolore inesprimibile

Thomas Markle non l'ha mai chiamata, né si è degnato di scriverle un messaggio, sostengono. Le dichiarazioni del padre che, sconsolato, ha più volte raccontato ai tabloid britannici di non riuscire a contattare la figlia sarebbero una messa in scena. Meghan e Harry avrebbero tentato di farlo venire in Gran Bretagna persino dopo il servizio fotografico venduto ai paparazzi, ma senza successo. Il padre ha continuato a negarsi al telefono, Meghan ha continuato a cercarlo finché lui non le ha inviato una lunghissima lettera per chiederle in cambio una sua fotografia. Che verosimilmente avrebbe poi rivenduto ai media. E su questa richiesta, la ex attrice sarebbe crollata. "La nostra Meghan non è per nulla cambiata", rassicurano le amiche. "Quando siamo state a trovarla ci ha preparato il tè, si è presa cura di noi, ogni giorno cucina per lei e Harry". Ma da Kensington Palace, per ora, nessun commento.