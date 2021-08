Meghan Markle compie 40 anni e organizza un party hollywoodiano

Come ciliegina sulla torta di questo periodo a dir poco impegnativo, Meghan ha scelto di celebrare il suo quarantesimo compleanno in grande stile. Se l'anno scorso aveva puntato su intimità e riservatezza, quest'anno si darà alla pazza gioia senza porre limiti allo sfarzo. Stando al Daily Mail, pare che abbia ingaggiato il party planner delle star (il preferito da Kim Kardashian e Oprah Winfrey) per organizzare una festa indimenticabile nella sua megavilla di Montecito.

Leggi Anche Meghan Markle debutta come scrittrice per bambini con un libro ispirato ad Harry e Archie

Tra i 65 invitati (non tantissimi, pensandoci bene, ma la variante Delta del coronavirus impone anche a lei alcuni limiti) saranno presenti anche alcuni vip: non solo Oprah ma anche il produttore musicale David Forster. Per stupirli sono previste leccornie di ogni tipo. Si parla di una torta decorata con fiori freschi, di dolci a base di prodotti locali e di vini a chilometro zero. Insomma, tutto il contrario dello stile minimal e discreto che tanto amano i membri della royal family.

Harry e Meghan a 3 anni dal sì, cosa resta del sogno reale IPA 1 di 59 ipa 2 di 59 instagram 3 di 59 ipa 4 di 59 instagram 5 di 59 ipa 6 di 59 ipa 7 di 59 ipa 8 di 59 ipa 9 di 59 ipa 10 di 59 ipa 11 di 59 ipa 12 di 59 ipa 13 di 59 ipa 14 di 59 ipa 15 di 59 ipa 16 di 59 ipa 17 di 59 ipa 18 di 59 IPA 19 di 59 IPA 20 di 59 IPA 21 di 59 ipa 22 di 59 ipa 23 di 59 ipa 24 di 59 ipa 25 di 59 Afp 26 di 59 IPA 27 di 59 Afp 28 di 59 IPA 29 di 59 IPA 30 di 59 IPA 31 di 59 IPA 32 di 59 IPA 33 di 59 ipa 34 di 59 ipa 35 di 59 IPA 36 di 59 9. Le 'slingback', le scarpe dal tallone scoperto, di Meghan Markle -afp 37 di 59 ipa 38 di 59 ipa 39 di 59 ipa 40 di 59 ipa 41 di 59 ipa 42 di 59 instagram 43 di 59 ipa 44 di 59 ipa 45 di 59 ipa 46 di 59 ipa 47 di 59 IPA 48 di 59 IPA 49 di 59 IPA 50 di 59 IPA 51 di 59 IPA 52 di 59 IPA 53 di 59 IPA 54 di 59 IPA 55 di 59 IPA 56 di 59 Afp 57 di 59 Afp 58 di 59 Afp 59 di 59 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: