Meghan Markle a New York scatenata per la Williams, ma Serena perde

Era seduta sugli spalti degli US Open a New York a fare un tifo sfegatato per Serena Williams , vicino ad Anna Wintour e a Venus Williams . Ma tutto il suo entusiasmo non è bastato a caricare l'amica e portarla alla vittoria. Anzi, c'è chi sostiene che la presenza di Meghan Markle tra il pubblico sia stata una delle cause della disfatta della tennista.

Eppure erano state avvertite: anche l'allenatore della Williams, Patrick Mouratoglou, aveva espresso il timore che Meghan tra il pubblico avrebbe potuto deconcentrare Serena. Una paura basata sulle statistiche, visto che la maggior parte delle volte in cui la Duchessa di Sussex ha assistito a un match dell'amica, questa è stata sconfitta. Loro però non hanno voluto sentire ragioni: la Markle è volata nella Grande Mela per scatenarsi tra gli spettatori del match... che si è concluso esattamente come era stato previsto. Su Twitter si è levato un coro di voci contro l'ex attrice: "Porti sfortuna, resta a casa", hanno scritto in molti.



Anche la mise della moglie di Harry è stata analizzata dal popolo britannico. Dopo aver fatto gridare allo scandalo a Wimbledon, quando si è presentata in pantaloni di jeans in barba al protocollo, la moglie del principe Harry ha scelto un vestito dello stesso tessuto, forte del fatto che negli Stati Uniti non esista un dress code. Una semplice coincidenza, o l'ennesima presa di posizione?