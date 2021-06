Matteo Renzi in vacanza, minicrociera a Ponza con la famiglia Tgcom24 1 di 10 Chi 2 di 10 Chi 3 di 10 Chi 4 di 10 Chi 5 di 10 Instagram 6 di 10 Instagram 7 di 10 Instagram 8 di 10 Instagram 9 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Relax in famiglia in vista delle prossime sfide politiche. Matteo Renzi è stato beccato in vacanza dai paparazzi del settimanale “Chi”, durante una minicrociera con moglie e figli tra Ischia, Capri e Ponza. Il senatore sfoggia un boxer bluette e un fisico morbido, mentre Agnese Landini è la sua sirena in bikini da urlo. Per la sua navigazione ha preso in affitto un’imbarcazione che a comprarla costa più di un milione e 700mila euro.