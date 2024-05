Il matrimonio dell'anno a Portofino: a nozze l'uomo più ricco dell'India

Non saranno solo una primavera e un’estate di nozze vip in Italia.

Tgcom24

Da quando si è tenuta la festa pre-nuziale a marzo, si è diffusa la voce che il matrimonio di Anant Ambani, figlio del magnate Mukesh Ambani, l'undicesimo uomo più ricco al mondo (il cui patrimonio si attesta a 116 miliardi di dollari), con Radhika Merchant potrebbe essere uno degli eventi più lussuosi degli ultimi tempi. Per dare un'idea della grandiosità dell'evento, si consideri che solo per la celebrazione del fidanzamento, svoltasi nella città di Jamnagar in India e durata tre giorni secondo le usanze indù, la famiglia Ambani ha speso 8 milioni di dollari in marzo per garantirsi un'esibizione privata di Rihanna. L'evento ha visto la partecipazione di ospiti illustri da tutto il mondo, tra cui Mark Zuckerberg, Bill Gates e John Elkann.

Il matrimonio tra Anant Ambani e Radhika Merchant, caratterizzato da una serie di cambi d'abito della promessa sposa, inclusi vestiti di alta moda italiana e da banchetti di lusso per gli ospiti, vedrà una meticolosa attenzione per ogni dettaglio: dalla scelta della location alle decorazioni floreali. Si calcola che la spesa totale toccherà i 139 milioni di euro. Come riportato da “La Repubblica di Genova”, Portofino è stata scelta come location dalle famiglie dei due sposi. La cerimonia sarà esclusiva e gli invitati potrebbero essere oltre 1.200, tanto che non si esclude la possibilità che il comune di Portofino venga chiuso per l'evento, limitando l'accesso esclusivamente agli ospiti.