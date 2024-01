"Siete la mia vita vi amo più di ogni cosa al mondo! Auguri cucciole di mamma" ha scritto la showgirl postando alcune foto del party organizzato per le figlie avute dall’ex compagno Marco Costantini. Gli scatti social le ritraggono prima bambine e via via più grandi, per finire con le celebrazioni casalinghe insieme alla mamma.

Festa in casa per Aurora e Sofia I palloncini dorati nel salotto della casa di Matilde Brandi formano il numero 18, e la torta per Aurora e Sofia è bianca e nera e sormontata da una corona d'oro. L'atmosfera è festosa per celebrare l'importante traguardo delle due ragazze. Aurora indossa per l'occasione un minidress nero di paillettes con rouche e stivali al ginocchio con tacco alto. Sofia invece ha scelto un look casual con canottiera black attillata, jeans e sneakers. Uno stile molto diveso per le due gemelle, che dimostrano di avere personalità ben distinte. Anche la mamma è in nero, con giacca, pantaloni skinny e tacchi a spillo: un mix delle sue ragazze.

Chi sono Aurora e Sofia, le figlie di Matilde Brandi Aurora e Sofia, le figlie 18enni di Matilde Brandi e Marco Costantini, lo scorso anno hanno studiato per qualche mese negli Stati Uniti. La prima ha avuto un'esperienza televisiva come allieva del reality "Il Collegio 8". A proposito della sua partecipazione come "figlia di", la ragazza aveva affermato: "Ho fatto l'audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata. Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano non sarei stata selezionata".

