Martina Colombari compie 45 anni, compleanno in spiaggia

Indossa un abito lungo fiorato, con il quale balla allegra sul bagnasciuga. Fa smorfie e facce buffe accanto alla mamma e al papà mentre circondata dagli amici spegne la candela sulla torta, felice come una bambina.



Dopo il lockdown milanese in cui ha sentito molto la mancanza del suo mare, la Colombari è corsa a Riccione per riabbracciare i genitori. E proprio sulla spiaggia ha voluto spegnere le candeline. “Ognuno di noi ha un posto del cuore – scriveva qualche settimana fa mentre osservava il mare - un posto speciale, al quale è affezionato, che gli ricorda un momento, un’emozione, una persona, un’esperienza.... E il vostro qual è?”.



E poi ancora davanti a un progetto nuovo scriveva: “Attenzione… piano piano, senza fretta, ci proviamo a ripartire. Progetto iniziato prima della pandemia che torna a prendere forma. Felice come una bimba, disorientata, ma con tanta voglia ed energia per affrontare nuove esperienze, nuove emozioni. E quando dico “ci provo” c’è qualcuno che mi ricorda: “O si fa, o non si fa.” Il provare non è contemplato!”. Martina è molto impegnata anche nel sociale: è volontaria e testimonial di Fondazione Rava.



