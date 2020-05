Marica Pellegrinelli vola in Sicilia, in bikini rassicura: “Sono negativa ai test sierologici”

Bella come il sole, con il suo fisico perfetto e una scenografia incantevole alle sue spalle. Marica Pellegrinelli posta dalla Sicilia: mare, sole, natura e curve da capogiro. La modella, ex di Eros Ramazzotti, è volata via da Milano per uno shooting fotografico e mostra il panorama ai follower. A chi le domanda come ha fatto ha uscire dalla Lombardia, si affretta a spiegare. E aggiunge: “Siamo tutti negativi ai test sierologici”.

Una bella troupe di lavoro, un posto meraviglioso, un clima perfetto e una modella d’eccezione. La Pellegrinelli sfodera tutte le sue armi di seduzione avvolta in costumi da bagno che mettono in risalto il suo fisico da dieci e lode. L’abbronzatura dorata, lo sguardo rilassato e il sorriso smagliante regalano alla Pellegrinelli un’aria spensierata e felice. Si diverte con i colleghi tra uno scatto e l’altro. Senza accorgersene si punge con un cactus, ma poco male: “Non sento dolore” dice. E poi tante risate. A tavola si scherza sul fatto che Marica ride sempre, portando allegria durante gli scatti.

Ma tra una storia e l’altra, la ex di Ramazzotti replica anche a chi l’accusa di aver lasciato la Lombardia: “Allora ragazzi, mi chiedete come abbia fatto ad essere qua. Non sono qui in vacanza, anche se sembra. Sono molto fortunata perché sto lavorando in un posto meraviglioso per una campagna che era stata contrattualizzata e programmata prima dell’emergenza Covid. Ci hanno dato i permessi e ora siamo qua… A poco a poco torneremo tutti alla normalità… Siamo tutti negativi ai test sierologici che abbiamo fatto 48 ore prima di partire”.

