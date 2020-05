Marica Pellegrinelli tra sole e massaggi: una taglia in meno in 40 minuti

Quindici minuti al giorno di vitamina D presa direttamente sul balcone di casa in bikini sexy. Poi, finita la quarantena, via di corsa nella beauty spa in centro a Milano. Inizia così la settimana di Marica Pellegrinelli che prima si concede un bagno di sole, poi un bel massaggio drenante e confida nelle storie social: “Ha la capacità di farmi perdere “una taglia in 40 minuti… più che una taglia, i panzerotti e il brindisi di ieri sera”.

Marica Pellegrinelli tra sole e massaggi: una taglia meno in 40 minuti 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 IPA 18 di 22 Instagram 19 di 22 instagram 20 di 22 instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Bellissima e perfetta, la ex moglie di Eros Ramazzotti è molto attenta alle sue abitudini alimentari, alla ginnastica e agli allenamenti. Si è concessa ricette di ogni sorta, regalando una tavola imbandita ogni giorno ai suoi bambini. Brava in cucina ed esperta nel workout, la modella sa mixare bene i piaceri della tavola con l’esercizio fisico per mantenersi sempre in forma. Eppure, anche lei ha i suoi trucchetti per un fisico tonico.

Leggi anche>Marica Pellegrinelli è tornata single, isolamento in solitudine

Appena hanno riaperto i centri estetici si è presa qualche tempo per un massaggio in totale sicurezza. Marica filma l’operazione mostrando come ci siano mascherine, dispositivi di sicurezza e tutto avvenga in tranquillità. “Questa quarantena mi ha fatto esplodere la vitamina D nel corpo” dice mentre indugia con il cellulare sulle gambe. A fine seduta si specchia e si scatta selfie per mostrare come cosce e pancia siano più asciutti. Una taglia meno? E’ riuscita a drenare i liquidi e ammette di aver “perso” i panzerotti mangiati la sera prima”. E parte con più slancio verso nuove commissioni.

Marica Pellegrinelli è tornata single, isolamento in solitudine Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 IPA 11 di 21 IPA 12 di 21 IPA 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 instagram 19 di 21 Chi 20 di 21 Chi 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: