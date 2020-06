Marica Pellegrinelli in bikini, che sexy la sua estate da single

L'estate è ufficialmente iniziata e Marica Pellegrinelli è decisa a godersela appieno. Al mare in bikini sfoggia un fisico strepitoso mentre si rilassa in spiaggia e fa il pieno di sole. La sera per lei passeggiata con vista romantica. Insieme a un uomo? Neanche per idea: dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e archiviata la storia con Charley Vezza , la modella è felicemente single... e in vacanza ci va con un'amica.

"Niente da dichiarare" scrive Marica su Instagram postando una cartolina per i follower. A occhi chiusi sulla spiaggia sembra godersi ogni attimo di questa giornata di relax tra sole e mare. Il bikini sottolinea le curve, esalta il seno e scopre il ventre piatto. Poi gioca con il telo da mare come una bambina, facendolo svolazzare al vento con le onde sullo sfondo. Poi si sdraia e inquadra il décolleté: vorrebbe mostrare il ciondolo che porta al collo, ma è impossibile non lasciare che l'attenzione venga catturata dalle sue curve mozzafiato.

Insieme a lei c'è R, un'amica di cui non svela il nome. "La mia fotografa preferita" scrive di lei la Pellegrinelli e inquadra le loro gambe mentre di notte salgono una scalianta che porta a un punto panoramico. L'anno scorso l'estate le aveva portato l'amore: proprio durante la lunga vacanza a Ibiza per dimenticare Eros era nata l'intesa con Charley. Chissà che la storia non si ripeta e anche quest'anno trovi la felicità sotto l'ombrellone...

