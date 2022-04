Maria Sharapova incinta, il dolce annuncio dell'ex tennista

"Mangiare una doppia razione di torta di compleanno è sempre stata la mia specialità..." ha scritto sui social postando una foto in riva al mare, con il pancione in mostra. Si è ritirata dal tennis poco prima dell'inizio della pandemia e ora si prepara a cominciare una nuova avventura.

Nel giorno del suo 35esimo compleanno è stata Maria a fare la sorpresa ai follower. Il pancione c'è e si vede e non dipende certo dai troppi dolci mangiati. L'ex numero 1 del tennis presto diventerà mamma e in riva al mare è più bella che mai mentre sorride raggiante sfoggiando le forme.

Il papà è l'imprenditore britannico

Alexander Gilkes

, con cui la Sharapova fa coppia dal 2018. A dicembre 2020 la coppia aveva annunciato il fidanzamento ufficiale. Lui le aveva regalato un anello fatto realizzare su misura, un gioiello dal valore stimato di 400mila dollari in oro bianco e argento con un diamante e uno smeraldo. Lei non ha esitato a dire sì, ma le nozze sono state messe in standby.

