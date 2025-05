“Sono incredibilmente fortunata ad essere viva. Mi sono schiantata di testa contro un muro mentre ero in moto e sono finita in rianimazione nell'unità di terapia intensiva. Sopravvivere a questo è stato un miracolo – comincia il racconto di Maria Carolina di Borbone - Volevo condividere la mia esperienza come ho capito ora più che mai che le moto sono potenti ed emozionanti ma anche imperdonabili. Per favore, guidatela con attenzione. Indossate una protezione completa, specialmente un casco adeguato. Il mio mi ha salvato la vita”.