Margherita Molinari incanta la spiaggia di Milano Marittima

Il pubblico di "Avanti un altro" è abituato a vederla nelle succinte vesti di bomber durante il programma condotto da Paolo Bonolis, ma in spiaggia Margherita Molinari è ancora più sexy. In microbikini sul bagnasciuga di Milano Marittima sfoggia curve da capogiro e un lato B da perdere la testa: i flash dei paparazzi sono tutti per lei.