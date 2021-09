Margareth Madè e Giuseppe Zeno in festa per la piccola Beatrice

Insolito vederli in una foto “privata” sui social. Ma per il primo compleanno di Beatrice, Margareth Madè e Giuseppe Zeno hanno fatto uno strappo alla regola. Riservati e poco mondani, i due attori hanno scelto di condividere con i fan lo scatto della festa dedicata alla loro secondogenita Beatrice, arrivata un anno fa dopo Angelica, 4 anni.

Palloncini rosa, dolcetti a tema tutti dedicati alla piccola Beatrice con il numero uno che capeggia ovunque. Hanno curato tutti nei dettagli per i primi 12 mesi della loro piccolina decidendo di mettersi in posa per una bellissima foto di famiglia. Zeno e la Madè tengono in braccio le loro bimbe e guardano sorridenti e innamorati l’obiettivo.



L’attrice siciliana, 39 anni, nel giorno dedicato alla figlia aveva condiviso una tenera dedica: “Un anno di te” aveva scritto accompagnandolo da un cuoricino. Giuseppe Zeno, 45 anni, in questi giorni in laguna sul red carpet della Mostra del cinema con il film “La caja”, in occasione della nascita della sua bimba aveva detto a Margareth: “Non ti ringrazierò mai abbastanza”.



Sposati dal 2016 appaiono sempre affiatati e complici proprio seguendo il motto che aveva fatto nascere il loro amore, come aveva detto la Madè: “Ho trovato in Giuseppe la persona che guarda dalla stessa parte, che vuole le mie stesse cose, con cui camminare insieme senza bisogno di richieste”.

