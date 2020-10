Mara Carfagna è diventata mamma, benvenuta Vittoria

Fiocco rosa per Mara Carfagna che ha dato alla luce Vittoria , avuta da Alessandro Ruben . Per la 44enne vicepresidente della Camera è la prima figlia, mentre il compagno è papà della sedicenne Eleonora. A dare la notizia è Dagospia: la bimba sarebbe nata il 26 ottobre al "Gemelli" di Roma con parto cesareo.

Mara Carfagna in costume sfoggia il pancione Gente 1 di 20 Gente 2 di 20 Gente 20 di 20 Gente 20 di 20 Gente 20 di 20 IPA 20 di 20 IPA 20 di 20 IPA 20 di 20 IPA 20 di 20 IPA 10 di 20 IPA 11 di 20 IPA 12 di 20 IPA 13 di 20 IPA 14 di 20 IPA 15 di 20 IPA 16 di 20 IPA 17 di 20 IPA 18 di 20 IPA 19 di 20 IPA 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Mara Carfagna in costume, le prime foto col pancione a Capri

Per la Carfagna la maternità è la realizzazione di un sogno. In passato la deputata aveva spesso espresso il desiderio di diventare mamma, confidando nel fatto che un figlio sarebbe di certo arrivato al momento giusto. E dopo sette anni d'amore con Ruben, quel giorno è finalmente arrivato. "Fare un figlio è una scelta d'amore. E' il coronamento di un percorso accanto a una persona attenta e presente che ama l'idea di costruire una famiglia", aveva raccontato al settimanale Gente lo scorso luglio.

LEGGI ANCHE >Mara Carfagna è in dolce attesa: una bimba da Alessandro Ruben



Mara ha scoperto di essere incinta durante il lockdown, e per lei non è stato facile da affrontare: "E' stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione" ha rivelato. L'estate però è stata serena, senza mondanità ma con tanto riposo, con il pancione che cresceva a vista d'occhi sotto i costumi interi. Lei e Alessandro sono stati paparazzati più volte tra gite in barca ed effusioni in alto mare. Ora li aspetta un autunno speciale, insieme alla loro bellissima Vittoria.

Potrebbe interessarti anche: