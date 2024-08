Manila Nazzaro e Stefano Oradei in luna di miele a 3 mesi dal sì

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati a maggio, qualche settimana dopo sono partiti per una crociera nel Mediterraneo, ma soltanto ora a tre mesi di distanza dal sì si godono la sognata luna di miele. Sono alle Maldive e da una spiaggia incontaminata mandano foto romantiche ai follower tra baci, coccole, tenerezze. “Ricorderemo i tramonti, i baci, i sorrisi degli abitanti di questa isola, il nostro piccolo albero di cocco, tutte le emozioni che resteranno per sempre nel nostro cuore... e tanto amore” scrive la ex Miss Italia.