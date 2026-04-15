Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio

Luigi e Federica trascorrono una vita tranquilla e riservata, con i familiari, le sorelle di lui e gli amici. Con loro condividono le vacanze, spesso in Sardegna e a St. Moritz, e alcune iniziative imprenditoriali. Luigi è interessato alle startup e agli investimenti nel mondo digitale, ed è appassionato di arti marziali. Ma il suo hobby preferito è stare con i suoi figli. Prima di diventare padre, è stato uno zio affettuoso con i suoi otto nipoti, i cinque figli di Barbara e i tre di Eleonora.