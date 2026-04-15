Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio
I due sono una coppia riservata: si sono conosciuti all'università, si sono fidanzati, poi sposati e hanno avuto due figli, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio
Luigi Berlusconi nel giorno delle nozze con Federica Fumagalli © Instagram
Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano un terzo figlio. Lo scrive Chi, aggiungendo che si tratta di un segreto custodito per mesi, confidato solo agli amici più stretti: ora la notizia che la famiglia sta per allargarsi è confermata. I due sono una coppia riservata: conosciuti ai tempi dell'università, si sono fidanzati e poi sposati e hanno due figli, Emanuele Silvio, di cinque anni, e Tommaso Fabio, di tre anni.
Tra i giovani imprenditori più importanti in Italia
Lui è tra i giovani imprenditori più importanti nel contesto economico italiano. Figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, si è diplomato al Collegio Villoresi di Monza, per poi laurearsi in Economia e Finanza all’Università Luigi Bocconi di Milano. La sua formazione è proseguita con uno stage alla JP Morgan, a Londra. Oggi si occupa degli affari di famiglia: è proprietario e amministratore del family office H14, con le sorelle Barbara ed Eleonora, e fa parte del consiglio d’amministrazione del gruppo Fininvest, guidato dalla sorella Marina.
L'amore con Federica
Ha conosciuto Federica Fumagalli nel 2011, a una cena fra studenti della Bocconi. I due si sono sposati nel 2020, con una cerimonia intima nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Nata da imprenditori tessili del lecchese, nel 2018 Federica ha avviato con Manuel Bogliolo una società di eventi per marchi di lusso.
Luigi e Federica trascorrono una vita tranquilla e riservata, con i familiari, le sorelle di lui e gli amici. Con loro condividono le vacanze, spesso in Sardegna e a St. Moritz, e alcune iniziative imprenditoriali. Luigi è interessato alle startup e agli investimenti nel mondo digitale, ed è appassionato di arti marziali. Ma il suo hobby preferito è stare con i suoi figli. Prima di diventare padre, è stato uno zio affettuoso con i suoi otto nipoti, i cinque figli di Barbara e i tre di Eleonora.