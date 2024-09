Ludovica Valli è diventata mamma per la terza volta

“Tua sorella (Anastasia, ndr) oggi mi ha detto: ‘Mamma non vedo l’ora di vedere la sorella, sono felice che arriva mamma’. Tuo fratello (Otto Edoardo, ndr) invece sono 9 mesi che si addormenta con il sottofondo del tuo cuoricino. E guai se lo si sposta da lì. Non vediamo l’ora di vederti e di stringerti forte a noi piccolina” ha scritto poche ore prima del parto Ludovica Valli mentre con i figli si è divertita a dipingere con le tempere. Poi le immagini in ospedale con i bambini seduti in sala d’attesa: “La mia gang”.