Loredana Lecciso: "Con Al Bano c'è ancora passione"

"Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice", racconta Loredana. Ha fatto molto discutere la sua assenza in platea durante il Festival in occasione dell'esibizione del suo compagno con la ex moglie Romina Power. Ma La Lecciso è serena e spiega: "Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all'Ariston. Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità tra me e Romina, ma da parte mia non esiste. Tra l'altro ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte".

