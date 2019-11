Al Bano: "Sanremo? Ho proposto un trio con Romina e Loredana"

"Sanremo? Non ho ancora deciso, ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta, io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l'ospite d'onore, o da solo o con Romina...". Al Bano parla della sua possibile partecipazione al Festival. "Onestamente hanno chiamato Al Bano e Romina Power", prosegue. Quanto a Loredana Lecciso...