Lite tra Laura Cremaschi e Wilma Faissol: vola un bicchiere

Quando Laura ha incontrato per caso Facchinetti in un locale, non ha perso l'occasione per farsi immortalare con un personaggio che, racconta, stima e segue da molti anni. Lui, famoso per essere sempre molto disponibile ed educato ha accettato, ma quando la showgirl è tornata alla carica per chiedere il bis, Wilma non ha per niente gradito ed è finita con il perdere le staffe.



Nelle storie pubblicate su Instagram, una Laura Cremaschi visibilmente scossa dà la sua versione della vicenda. "Ero con degli amici a cena. Abbiamo chiesto una foto in tre. Abbiamo fatto questa foto, non sono uscita bene. Sono andata a scegliere i dolci, lui era là, gli ho detto 'possiamo rifare un selfie?' gli ho dato il telefono perché non ero uscita bene, stavamo rifacendo il selfie, è arrivata la moglie, ha iniziato a inveire, ha preso un bicchiere e me l'ha tirato addosso".



A quanto pare però, non sarebbe stata solo la richiesta di una foto a dar fastidio alla Faissol. Nel video si rivolge alla "rivale" dicendole: "C'è un limite a tutto" e accusandola di aver rivolto sguardi troppo insistenti al marito. Da qui la sfuriata e il lancio del calice di vetro che ha colpito la Cremaschi solo di striscio e si è infranto sul tavolo.



A mettere i puntini sulle i ci pensa in un lungo filmato proprio l'oggetto del contendere. Francesco conferma solo in parte la versione della Cremaschina che gli avrebbe sì chiesto di posare insieme, ma non si sarebbe limitata a tanto: si sarebbe seduta al suo tavolo in un momento in cui era solo, e l'avrebbe aspettato all'uscita dal bagno. Insomma, secondo l'ex dj gli atteggiamenti della bionda sono stati sin troppo insistenti ed "equivoci", come lui li definisce, tanto da giustificare almeno in parte il comportamento sopra le righe della madre dei suoi figli. E conclude con un interrogativo: "Ora non vorrei fare della dietrologia spiccia, ma riguardando un po' tutti i video che ci sono in giro mi sto facendo una domanda. Com'è possibile che ci fosse qualcuno a riprendere quella situazione e l'ha ripresa così bene nonostante tutto fosse estemporaneo, cioè tutto è avvenuto in una frazione di secondo. Coincidenze?" Al popolo del web la sentenza.