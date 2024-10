Dopo la brutta lite scoppiata a giugno tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, ora è scattata la pace. L’inchiesta per violenza privata e lesioni è stata archiviata. Anche se i testimoni della scena ricordano i particolari dell’acceso diverbio tra i due ex. Pare sia stata una battuta della figlia maggiorenne del regista, Ottavia Virzì nei confronti della Ramazzotti a surriscaldare gli animi. Micaela era in compagnia del nuovo fidanzato, il personal trainer Claudio Pallitto. Gli avventori del locale romano in cui si è scatenato l’inferno riferiscono, come riporta il “Corriere della Sera”: “Una donna con il vestito a fiori (Ramazzotti, ndr) colpire l’altra (Ottavia, ndr) alla testa ed al volto mentre un altro uomo sui 50 anni (Virzì, ndr) cercava di separarle”. Le due donne poi corrono in bagno: Ottavia si barrica nel tentativo di sfuggire a Micaela che picchia contro la porta. Volano insulti e minacce. Il regista nella querela allega “una ferita sulla mano di Ottavia, la maglietta di lei strappata, un graffio sulla spalla di Ottavia, graffi sulla testa di Virzì”. La Ramazzotti, invece, denuncia graffi al braccio e al collo. La scena, che purtroppo non è una sequenza di un film, avviene sotto lo sguardo attonito dei presenti.