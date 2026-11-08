L'emergenza è iniziata il 24 ottobre all'Aquila, dove Mora era atteso sul palco del Teatro San Filippo per uno spettacolo. Aveva accusato un malessere prima della rappresentazione, ma aveva scelto di andare in scena comunque: lo spettacolo era tutto esaurito e non voleva deludere gli spettatori. Il giorno seguente avrebbe dovuto raggiungere i familiari a Verona, passando per Roma. È stato durante il viaggio in treno verso la Capitale che ha perso conoscenza. "Poi il buio totale", ha raccontato al Messaggero, descrivendo i cinque giorni trascorsi in terapia intensiva al Policlinico Umberto I. "Se sono ancora qui lo devo solo a Dio", ha aggiunto, convinto di essere scampato a un esito ben più grave.