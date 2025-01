Ma Lele Mora con quella vita ha chiuso per sempre. Ha scelto di stare in mezzo alla gente in un mercato che, comunque, è frequentato dall'alta borghesia torinese: "Stare in mezzo alla gente comune mi piace, pure al mercato". Non a caso vende capi costosi, per quanto lui da bravo ambulante faccia sconti tentatori: "Bastano uno o due capi e la giornata è fatta. E poi quelli sono i prezzi pieni, noi facciamo sconti speciali".