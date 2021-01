Le vip si fanno intime: guarda il loro lato più segreto

Hanno corpi mozzafiato e non esitano a metterli in mostra: le vip sui social si mettono (quasi) a nudo sui social per la gioia dei follower. In lingerie scoprono il loro lato più sexy e nascosto, chi orgogliosa di sfoggiare la forma ritrovata, come Elettra Lamborghini , e chi il pancione, come Chiara Ferragni .

In bagno davanti allo specchio, sul letto tra le lenzuola stropicciate, adagiata su morbidi cuscini... ogni location è quella giusta per togliere i vestiti e mettere in mostra quello che c'è sotto. Elena Morali stuzzica con posizioni languide e sguardi ammiccanti, Karina Cascella posa sfrontata e super sexy in intimo nero.

Taylor Mega allo specchio stuzzica i follower: "Ma come fanno le ragazze a portare il reggiseno? Io dopo due minuti non vedo l'ora di toglierlo". Posa anche in maglietta e slip con il fisco tonico in mostra. Lorella Boccia è più esplosiva che mai con il push-up che strizza le forme. Ci sono anche Diletta Leotta, Justine Mattera, Marica Pellegrinelli, Giulia De Lellis... guardale tutte nella gallery.

