Le vip dal parrucchiere, guarda cosa si sono messe in testa

C'è chi sceglie la frangia, chi il colore, chi ci dà un taglio netto e chi svolta. Le vip inaugurano la nuova stagione con un cambio deciso di look: Charlotte Casiraghi e Michelle Hunziker scelgono una frangia piena, Valentina Ferragni, Miriam Leone e Charlize Theron cambiano colore, Monica Bellucci dice addio alla chioma lunga e sorprende con un caschetto. Ma non solo...

La figlia di Carolina di Monaco appare ancora più bella e più somigliante alla mamma con il nuovo taglio di capelli: la principessina di Monaco ha scelto una frangia che arriva fino agli occhi che volendo può essere spostata di lato senza creare problemi di acconciatura. Anche Michelle Hunziker dopo tanti anni è tornata a sfoggiare la frangetta: anche per lei un taglio più lungo sui lati. Federica Nargi abbandona il lungo pari e movimenta la capigliatura con un ciuffo mosso e schiarito.



Abbandona il rosso ramato per esigenze di copione ed entra a far parte della schiera delle bionde Miriam Leone. I fan stentano a riconoscerla, lei sui social scrive: “Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere”. Si fanno bionde anche Asia Argento e Charlize Theron, mentre diventa rosa Valentina Ferragni. Sceglie il caschetto con l'onda invece Monica Bellucci, che dopo anni di capelli lunghi e spumeggianti, opta per un taglio corto, di tendenza e altrettanto femminile e sensuale. Sfoglia la gallery e guarda che cosa si sono messe in testa le vip...