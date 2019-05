Yespica, Marcuzzi, Parietti, Cipollari, tutte dal parrucchiere

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Cambio radicale di look per Arisa, che stupisce con un inedito bob con frangetta. Tina Cipollari, invece, è fedelissima ai suoi boccoli biondi, di cui si prende grande cura. Alessia Marcuzzi rinfresca il taglio, e Aida Yespica si regala una piega da vera star. Senza dimenticare Alba Parietti, Giorgia Palmas e Alena Seredova, anche loro alle prese con l'hair style. Guarda la gallery e scopri cosa si sono "messe in testa"...