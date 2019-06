Le Trump fanno le regine a Londra: da Melania a Ivanka, che mosse!

E così mentre le donne di casa Trump cercano di rubare la scena reale, Donald si “accontenta” di stare tra la Regina Elisabetta e la duchessa di Cornovaglia. Non incontra Meghan, non si avvicina a Harry e non posa per le foto con Kate e William. Le nuove leve della famiglia reale lo dribblano, mentre Melania e Ivanka lanciano messaggi d'intesa. La moglie di Trump sfoggia un abito che è un chiaro modo per far capire la sua vicinanza alla Markle e Ivanka conquista una foto con il principe Harry durante la passeggiata per le gallerie di Buckingham Palace.