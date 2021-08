Laura Chiatti sexy fa una dedica d’amore per il suo Marco Bocci

Li davano in crisi e lei in poche mosse ha zittito tutti. Laura Chiatti e Marco Bocci sono sposati da sette anni e hanno due bellissimi figli Pablo ed Enea. Da qualche tempo si rincorrono voci di amore al capolinea, nessuno dei due si è preso la briga si smentire. Sono bastati alcuni post per mettere a tacere le malelingue. Anzi, l’attrice per il compleanno del marito si è lasciata andare a una vera e propria dichiarazione.

La Chiatti ha postato una foto dei figli abbracciati e ha scritto: “Il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno, spazza via la tempesta e fa tornare il sereno. Il suo abbraccio ci consola se abbiamo paura, lui per ogni nostra ferita conosce la cura, è una melodia costante in sottofondo, che ci accompagna nella vita e non ci lascia neppure un secondo. È buono, forte e sincero, non è un supereroe ma è magico per davvero. Riesce ad essere ovunque noi siamo, per farci ritrovare le strada quando ci perdiamo. Il suo lavoro lo rende particolare, ogni giorno una storia diversa ha da raccontare... può essere un re, un principe, un pirata… ma noi lo riconosciamo sempre, perché nessuno ha quella risata... travolgente, viva e rassicurante, perché è unica, non è una delle tante. Il nostro papà è ciò che vogliamo diventare, perché nessuno come lui può insegnarci ad amare… Auguri pieni di felicità, che ogni tuo sogno possa diventare realtà”.



Alla dedica, Bocci ha risposto con tanti cuoricini: “Amori miei meravigliosi grazie. Vi amo. Ma questa in rima l’ha scritta la mamma”. Nei giorni scorsi Laura aveva postato uno scatto con addosso una maglia da basket con la didascalia: “Regali azzeccati di Marco Bocci”. Poi nelle Stories aveva filmato Marco Bocci in casa mentre insegnava a suonare la chitarra ai figli. Insomma, per dire che la crisi non c’è proprio.

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono conosciuti nel 2013 a una cena tra amici. Si sono sentiti per telefono e rivisti dopo qualche mese. Nell’estate dell’anno successivo erano già all’altare. Nel 2015 è nato Enea e l’anno dopo Pablo. Sono sempre innamorati, anche se non postano foto di coppia troppo spesso.

