Laura Chiatti e Marco Bocci, che bella la festa di Pablo!

"Come alle feste di Pablo, quanta gente, quanta gente c'è, belle le feste di Pablo" canta Fedez in uno dei successi più recenti. Parole che si adattano perfettamente al party organizzato da Laura Chiatti e Marco Bocci per i 4 anni del loro secondogenito. Gli amici radunati in giardino, tanti palloncini colorati e una bellissima torta a tema Super Mario: cosa chiedere di più?

Sui social Laura e Marco hanno condiviso i momenti più belli della festa all'aperto organizzata per il loro Pablo, immortalati dal fotografo Claudio Coppola. Giochi, bagno in piscina, tanti dolci golosi e colorati. Il festeggiato e suo fratello maggiore Enea erano al settimo cielo e si sono divertiti a più non posso. Indossavano entrambi delle t-shirt ispirate a quelle dei due fratelli del celebre videogame, con le loro iniziali stampate sopra. La Chiatti, sbarazzina e comoda in canotta nera e shorts con fantasia a zebre, era bellissima e radiosa come sempre. Sportivissimo e colorato anche Bocci, con maglietta tie dye, marsupio e cappellino. Insomma, allegria e spensieratezza in tutto e per tutto, a partire dai look.

"Siete una famiglia stupenda", non ha potuto fare a meno di commentare Miriam Leone guardando gli scatti. E sono in molti a pensarla come lei. La famiglia Bocci-Chiatti è una delle più amate e seguite dello showbiz. Affiatati, uniti, spensierati: i due attori sono sposati dal 2014 e si amano come il primo giorno. Nel 2015 è arrivato il primogenito Enea e un anno dopo Pablo.

