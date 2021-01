Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May si dà alla moda: "Era il mio sogno"

Diciotto anni, un futuro nell'atletica mondiale e un sogno, che ora si realizza: la moda. Larissa Iapichino figlia di Fiona May, due volte campionessa mondiale e due volte medaglia d'argento ai Giochi Olimpici nel salto in lungo, e Gianni Iapichino , ex primatista e pluricampione italiano di salto con l'asta e decathlon, è infatti il nuovo volto del marchio Red Valentino: "Non posso negarlo, la moda è una mia passione e chissà, spero proprio che esperienze del genere possano esserci sempre di più nel mio futuro", racconta la giovane.

Nata nel luglio del 2002, fin da piccola Larissa è stata sotto i riflettori grazie anche ad un noto spot televisivo che girò con sua madre. "Ho da sempre avuto un rapporto stretto con la moda", ammette lei: "Tutto è iniziato quando da piccola seguivo mia madre alle sfilate dove era ospite. Fu lei a trasmettermi questa passione. Anche se devo ammettere, entrambi i miei genitori hanno un grande senso estetico".

La moda preferita da Larissa è quella che lei stessa crea mischiando i generi. "Amo il contrasto, lo stile romantico con dettagli rock ed originali. Mi piace tutto quello che si può definire non convenzionale, sono sempre attenta agli accessori, borse, cinture o calzature. Le borse sono la mia passione!".

Ma come fa a coltivare la passione per la moda un'atleta come Larissa Iapichino, campionessa di salto in lungo rivelatasi da poco? Larissa infatti non voleva praticare l'atletica: per 8 anni si è dedicata alla ginnastica artistica. Poi il colpo di fulmine al meeting di Montecarlo del 2015. Subito dopo a soli 17 anni, ai campionati italiani allievi di Agropoli del 2019, ha fatto registrare nel salto in lungo la misura di 6,64 m, nuova miglior prestazione italiana under 18. Le conferme del suo talento sono venute poi dai Campionati Europei Under 20 di Boras (Svezia), dove ha conquistato l'oro nel salto in lungo e ancora con il nuovo record U20 di 6,80, world lead di categoria, quarta juniores di sempre al mondo al primo anno della categoria, seconda prestazione assoluta italiana di sempre, quinta assoluta al mondo nel 2020 e la vittoria del campionato italiano a livello assoluto.

Oggi Larissa vive a Firenze, appassionata di moda, arte e fotografia, frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico Leonardo da Vinci ed è una tifosa della Fiorentina. Con tutti questi impegni sarebbe difficile per chiunque conciliare la moda e la cura di se con gli allenamenti. Ma non per Larissa. "Curo la mia immagine anche quando gareggio, stando attenda ad acconciature e manicure, magari in tinta con qualche accessorio nei capelli, oppure in allenamento abbinando top e calzamaglie con scarpe da riposo o running. Per me i dettagli fanno la differenza e sono sinonimo di ricercatezza e stile personale, di cui non posso fare a meno".

Per Red Valentino Larissa rappresenta "la protagonista fuori dagli schemi che unisce lo sport alla determinazione per costruire una carriera di successo. Si mostra allo spettatore con naturalezza, indirizzando l'attenzione sia sulla vita mondana che sulla sfera più intima. La sua presenza energica e romantica si fonde con la realtà circostante: la sua casa a Firenze, la pista dove si allena e gareggia - le sue emozioni mentre sfida la gravitàspiccando il volo con un salto".

"Sono davvero felice di collaborare con Red Valentino. Credo che il mio modo di essere una ragazza romantica e allo stesso tempo un po' fuori dai canoni, sia nello sport che nella vita quotidiana, rispecchi i valori del brand. Sono ancora una teenager sognatrice con due anime: da una parte l'atleta professionista, dall'altra una futura dottoressa in legge che vuole mettere le cose a posto e che crede nella giustizia. Ma con Red Valentino voglio trasmettere il messaggio che i sogni possono avverarsi senza perdere la propria femminilita'"