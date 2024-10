La settimana delle stelle

Mariacarla Boscono ha sposato Claudio Stecchi e Francesco Sarcina ha detto sì a Nayra Garibo, mentre Tony Effe e Giulia De Lellis sono una coppia ufficiale come pure Geolier e Chiara Frattesi che è pronta a traslocare nella villa del rapper. Chiara Ferragni pare felice con Silvio Campara, anche se i due preferiscono vivere l’amore con discrezione. Non è andata bene invece per Belen Rodriguez che ha rotto con Angelo Edoardo Galvani e pure per Kanye West e Bianca Censori a un passo dall’addio. Ecco la situazione sentimentale delle vip in questa settimana…