"Come tutti i miei pre compleanni" ha scritto Federico Fashion Style postando una foto che lo ritrae fuori dalla caserma dei carabinieri di Anzio. "Quasi una giornata qui", ha scritto ritraendosi con in mano il foglio di un verbale. "Perfidia" ha aggiunto. Poi ha raccontato a grandi linee la vicenda, senza entrare troppo nei dettagli: "Vorrei dirvi di più ma per il momento non posso. Mi chiedo io, ma perché uno non può spiegare il suo stato d'animo? Dall'altra parte c'è un silenzio tattico per far vedere chi sono gli angeli e chi i demoni. Ma si è più demone non parlando". Sembra evidente il riferimento alla ex compagna, con la quale i rapporti sono pessimi: "È facile far credere che vada sempre tutto bene. Si arriva a fare tanto male non solo a chi vuoi colpire, di riflesso colpisci anche delle anime innocenti per i soldi. Qui è solo ed esclusivamente un problema di soldi". Poi l'affondo: "Dico io, ma ci vuole tanto a rimboccarsi le maniche e andare a lavorare? Non è che puoi passare la vita a fare il parassita. La gente invece vuole solo guadagnare soldi facendo storie sui social e attaccandosi alle spalle degli altri. Questa era è finita e se ti comporti male la ruota gira. Oggi fai del male a me domani ti arriverà a te".