La seduzione vip parte dai piedi, scopri quelli più erotici

Non solo décolleté prosperosi e lati B a mandolino, la vera mania dei follower sono i piedi, sempre a caccia di scatti che ritraggono quelli delle vip. Le belle dello showbiz lo sanno e si divertono a postare immagini che fanno impazzire il web. Nudi sulla sabbia, stretti in sandali improponibili, sui tacchi o raso terra, con le unghie laccate o nature, tutto purché di piedi si tratti. Sfoglia la gallery e scopri quelli più sensuali da Katie Holmes ad Alessia Marcuzzi, passando per Mariana Rodriguez, Belen, Marina La Rosa, Pixie Lott, Georgina Rodriguez, Chiara Ferragni, Camila Mendes, Chiara Francini, Giulia De Lellis, Diletta Leotta e non solo...