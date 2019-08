Giulia De Lellis e Andrea Iannone, acrobazie d'amore

“Tu, tu che se non ci sei manchi da morire”. Andrea Iannone posta l'ennesima dedica social per la fidanzata Giulia De Lellis, lei replica: “Con te”. Chiuse le storie precedenti, l'uno con Belen Rodriguez (con cui solcava lo stesso mare in barca un anno fa) e l'altra con Andrea Damante (che ha ispirato un libro della influencer sul tema delle corna in uscita a settembre), i due stanno vivendo l'estate con grande passione.