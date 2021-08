La nuova foto della principessina Charlotte: gioca con le farfalle

Instagram

I duchi di Cambridge sostengono l'iniziativa Big #ButterflyCount che si svolge in tutto il Regno Unito per incoraggiare tutti a proteggere le farfalle. “Non solo sono bellissime creature con cui stare, ma sono anche estremamente importanti. Le farfalle sono parti vitali dell'ecosistema sia come impollinatori che come componenti della catena alimentare” scrivono postando una bellissima foto della principessina Charlotte con una farfalla tra le mani.