Kylie Jenner tutta nuda per "Playboy"

Kylie Jenner posta su Instagram uno scatto ad alto tasso erotico realizzato per la rivista "Playboy". La beauty influencer dalle curve esplosive si lascia ritrarre completamente nuda, fatta eccezione per un cappello da cowboy in testa, con i lunghi capelli neri che le sfiorano il fondoschiena. Stringe a sé il rapper Travis Scott, in una posa sensuale e provocante che fa volare la fantasia dei follower.