Kim Kardashian posta l'immagine del quarto figlio

E' nato da poco più di un mese ed è già una celebrità. Il piccolo Psalm, quarto figlio di Kim Kardashian e Kanye West ha fatto la sua apparizione su Instagram e in poche ora ha superato i 5 milioni di like. "Psalm Ye", hanno scritto i genitori sui social, facendo pensare che il piccolo abbia un secondo nome. Prima di oggi lo avevamo visto solo nella culla qualche giorno dopo la nascita, ora per la prima volta viene mostrato il suo viso dolcissimo e delicato.