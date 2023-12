Khaby Lame presto a nozze, ecco chi è la sua fidanzata

Il tiktoker e Wendy Thembelihle Juel posano insieme per uno scatto social in cui lei sfoggia l'anello al dito

Khaby Lame annuncia il fidanzamento su Instagram Khaby Lame e Wendy Thembelihle Juel non si sono persi in giri di parole per annunciare che sono pronti a diventare marito e moglie. Da Copenaghen hanno postato uno scatto di coppia senza commenti ma molto chiaro. Entrambi in felpa grigia di abbracciano stretti e sorridenti. La modella tiene la mano sinistra all'altezza della fronte, proprio per mettere in mostra il prezioso gioiello che le brilla al dito. Il tiktoker è molto riservato sulla sua vita privata e sul suo profilo social non erano comparsi scatti in compagnia della fidanzata, mentre lei aveva già condiviso qualche foto di coppia.

Chi è la fidanzata di Khaby Lame La fidanzata di Khaby Lame si chiama Wendy Thembelihle Juel ed è una modella di origine danese e sudafricana. Sui social, dove la seguono circa 5700 follower, alterna scatti di lavoro e vita privata: dai viaggi con gli amici agli shooting. Con il suo corpo sinuoso e la sua chioma leonina ha fatto perdere la testa al content creator.

Khaby Lame, la sua fidanzata era Zaira Nucci: ecco chi è Prima di perdere la testa per Wendy Thembelihle Juel, Khaby Lame è stato fidanzato con Zaira Nucci, chitarrista e cantante nata a Sciacca (Agrigento) nel 2003 che vive a Chivasso (Torino), la stessa cittadina del content creator. Si sono conosciuti grazie ai social e il loro primo appuntamento è stato al fast food. "Ho capito immediatamente che le interessavo io come persona e non come personaggio di TikTok", ha detto lui. Non è chiaro quanto siano stati insieme, ma Zaira è l'unica ragazza che Khaby ha presentato ai follower prima di Wendy.