Kate Middleton sugli spalti a Wimbledon per la finale: con lei la figlia Charlotte

Kate Middleton, come era stato annunciato, ha presenziato a Wimbledon alla finale maschile tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, vinta dal tennista spagnolo. La principessa del Galles è arrivata all'All England Club, accompagnata dalla figlia Charlotte, circa mezz'ora prima dell'inizio del match. Vestita con un abito lungo, color viola ciclamino, con un fiocco coi colori di Wimbledon appuntato al petto, ha seguito dal Royal Box l'epilogo dei Championships, edizione 137. Per la futura regina, alla quale a marzo è stato diagnosticato un tumore, si è trattato della seconda uscita pubblica, dopo la breve apparizione sul balcone di Buckingham Palace, in occasione di Trooping the Colour. Kate è un habitué di Wimbledon: in diverse occasioni ha presenziato sugli spalti al torneo applaudendo i tennisti.