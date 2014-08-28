Karina Cascella, otto chili in meno in cinque mesi e mezzo: "Dobbiamo solo volerlo"
L'ex opinionista di "Uomini e Donne" mostra sui social il confronto tra le foto di aprile e di oggi e svela il percorso: "Mi manca un solo chilo all'obiettivo"
Karina Cascella ha raccontato sui social di aver perso quasi otto chili dallo scorso aprile, suscitando curiosità e commenti di ammirazione tra chi la segue: "Sono ancora a dieta, mi manca un solo chilo al peso che mi ero prefissata" ha raccontato. Tra le domande più frequenti dei follower c'era quella sul metodo seguito, con molti che ipotizzavano una dieta chetogenica. L'ex volto di "Uomini e Donne" ha messo subito le cose in chiaro, spiegando di essere partita da un peso superiore di otto, nove chili rispetto a quello attuale e di aver affrontato il percorso a tappe, senza ricorrere a una sola formula.
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La Cascella ha svelato di aver seguito una prima fase di nove giorni, proposti dalla sorella Sunny per ridurre le calorie assunte: "Un percorso di dimagrimento che ti fa perdere in nove giorni peso e lì parliamo dei primi 2/3 chili" ha spiegato. Dopo il programma iniziale, la Cascella ha proseguito con il piano alimentare messo a punto dal nutrizionista, abbinandolo a schede di allenamento specifiche.
Il bilancio di Karina
La Cascella ha mostrato sui social il confronto tra le foto di aprile e di oggi e nel commentare la "prima", la 46enne è stata schietta, parlando di gonfiore, scarsa idratazione, chili di troppo e nessun allenamento. Il quadro di oggi è opposto: addome sgonfio, idratazione corretta, quasi otto chili persi e cinque allenamenti a settimana. Il messaggio finale ai follower unisce determinazione e un pizzico di scaramanzia: "Dobbiamo solo volerlo (speriamo che duri)".