Karina Cascella ha raccontato sui social di aver perso quasi otto chili dallo scorso aprile, suscitando curiosità e commenti di ammirazione tra chi la segue: "Sono ancora a dieta, mi manca un solo chilo al peso che mi ero prefissata" ha raccontato. Tra le domande più frequenti dei follower c'era quella sul metodo seguito, con molti che ipotizzavano una dieta chetogenica. L'ex volto di "Uomini e Donne" ha messo subito le cose in chiaro, spiegando di essere partita da un peso superiore di otto, nove chili rispetto a quello attuale e di aver affrontato il percorso a tappe, senza ricorrere a una sola formula.