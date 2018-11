Jennifer Lopez a 49 anni posa nuda... a metà

I segreti delle sue curve a dir poco perfette sono da ricercare nel suo stile di vita: niente caffè e niente alcol, ma sonno a sufficienza. Le forme morbide sono sempre state osannate nella sua famiglia, ha detto la cantante, e con un buon allenamento il gioco è fatto.



"Se non avessi avuto certe ambizioni, forse mi sarei sposata dopo la scuola, avrei avuto dei bambini e lavorato in banca a Castle Hill, come mia zia. Ma i miei sogni e le mie idee erano differenti". Per lei invece è cominciato tutto dallo spettacolo. E l'età per lei è solo un numero: “Possiamo reinventarci a qualsiasi età. Perché non posso imparare a suonare il piano a 50 anni? È antiquato quel modo di dire che le donne “a una certa età” non possono fare questo o quello. Quale sarebbe l'età? 25? 35? 50? L'età è solo un numero”.