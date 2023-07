Jean Todt e Michelle Yeoh si sono sposati con rito civile a Ginevra. Lui indossava un completo blu, lei invece un abito in pizzo champagne con bustino con stecche e importanti decorazioni luminose. Tra gli ospiti, oltre a Felipe Massa e Luca Cordero di Montezemolo, anche Nicolas Todt, figlio dello sposo e manager di Charles Leclerc (assente perché impegnato a Spa con la Ferrari per il Gp) e Stefano Domenicali, presidente della Formula 1 ed ex team principal della Ferrari. Durante il brindisi non è mancato il ricordo commosso di Michael Schumacher: "E' sempre con noi" ha detto Todt.

Il terzo incomodo

Nelle foto di nozze, Michelle Yeoh non rinuncia a posare con un terzo incomodo. Tra lei e il neomarito Jean Todt compare in quasi tutti gli scatti l'Oscar che l'attrice ha vinto come miglior attrice per la sua performance nel film: "Everithing Everywhere All at Once". Un riconoscimento di cui va particolarmente fiera: la statuetta non poteva mancare in un giorno tanto importante.