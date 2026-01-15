Jalisse, stop forzato per la salute per Alessandra Drusian: ricovero in ospedale e intervento all'anca

Dopo le delusioni artistiche degli ultimi mesi, per i Jalisse è arrivato una sfida ben più importante: quella della salute. Alessandra Drusian ha dovuto affrontare un intervento chirurgico delicato, mettendo in pausa gli impegni professionali per concentrarsi su se stessa e sul proprio benessere. La cantante ha spiegato di convivere da tempo con un problema all'anca, gestito per anni con terapie conservative come fisioterapia, infiltrazioni e farmaci antidolorifici. Una soluzione temporanea che, però, non è bastata.