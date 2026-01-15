Jalisse, stop forzato per la salute per Alessandra Drusian: ricovero in ospedale e intervento all'anca

La cantante racconta il ricovero e la scelta di fermarsi: dopo anni di dolore, una protesi e tanta voglia di tornare presto in piedi
Dopo le delusioni artistiche degli ultimi mesi, per i Jalisse è arrivato una sfida ben più importante: quella della salute. Alessandra Drusian ha dovuto affrontare un intervento chirurgico delicato, mettendo in pausa gli impegni professionali per concentrarsi su se stessa e sul proprio benessere. La cantante ha spiegato di convivere da tempo con un problema all'anca, gestito per anni con terapie conservative come fisioterapia, infiltrazioni e farmaci antidolorifici. Una soluzione temporanea che, però, non è bastata.
All'inizio di gennaio è arrivata la scelta definitiva: sottoporsi a un'operazione per l'impianto di una protesi, l'unica strada possibile per risolvere il problema in modo duraturo. A preoccupare i sostenitori del duo sono state alcune immagini condivise sui social direttamente dalla struttura sanitaria. Foto che raccontano un ricovero impegnativo, ma anche la serenità di chi sa di aver fatto la scelta giusta. Drusian ha voluto tranquillizzare tutti, sottolineando che l'intervento, seppur programmato, non è stato semplice da affrontare dal punto di vista emotivo.
Con il sorriso Alessandra ha alleggerito il momento scherzando sulla protesi appena inserita, ribattezzata con affetto "anca bionica". Non è mancato un sentito ringraziamento ai medici, all’equipe che l'ha seguita e al personale sanitario che l'ha accompagnata durante il percorso operatorio.
Dopo le dimissioni, la cantante è rientrata a casa, accolta dall'abbraccio del compagno Fabio Ricci e dal calore della famiglia. Ora la attende una fase di riposo obbligato, seguita dalla riabilitazione: un passaggio fondamentale per recuperare pienamente la mobilità e tornare, passo dopo passo, alla vita di sempre.