Izabel Goulart in vacanza con Kevin Trapp tra partite a racchettoni e... curve in mostra

Barths per le loro vacanze di fine anno. Più complici e affiatati che mai, in riva al mare si sono divertiti tra partite a racchettoni, bagni e dolci effusioni che non sono sfuggite ai paparazzi. Ad attirare i flash dei fotografi sono state soprattutto le curve spettacolari della modella, esaltate alla perfezione dall'abbronzatura e dal bikini striminizto.

Fisico perfetto - Izabel Goulart è una vera bomba sexy in costume. Il perizoma sgambatissimo esalta la rotondità del lato B ed enfatizza le gambe lunghissime. La modella regala una posa sexy dietro l'altra mentre gioca a racchettoni con Kevin Trapp sul bagnasciuga. Anche lui sfodera un fisico niente male, con i muscoli scolpiti e guizzanti. Quando si abbracciano tra le onde, lo spettacolo hot continua...

Coppia bollente - Izabel Goulart è una supermodella e attrice brasiliana 38enne. Dal 2016 fa coppia fissa con Kevin Trapp, calciatore tedesco, portiere dell'Eintracht Francoforte e della nazionale tedesca. St Barths è uno dei loro luoghi del cuore: spesso trascorrono lì le loro vacanze e sui social non mancano di raccontare i momenti più belli, con la modella pronta a mettere in mostra le sue curve sexy.

Reduci dai mondiali in Qatar - Durante i Mondiali di calcio in Qatar, Izabel Goulart è stata tra le wags più scatenate. Il suo cuore era diviso tra il tifo per la Germania e quello per il Brasile e non ha mai fatto mancare il suo supporto a nessuna delle due nazionali, indossando una volta la divisa del compagno e l'altra la bandiera verdeoro. Dopo le emozioni intense del torneo è arrivato il tempo del relax e in spiaggia fanno sfoggio di complicità... e sex appeal.