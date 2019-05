Isoardi: "Salvini? Andava troppo in giro ma non ci siamo mai traditi"

E' un fiume in piena la Isoardi, che approfitta dell'intervista per togliersi più di un sassolino dalle scarpe. Parte dall'inizio, da quando nel 2013 l'amore tra lei e Salvini era segreto: "Siamo stati clandestini due anni. Siamo stati bravi", rivela. Riguardo alla rottura, spiega ancora una volta di essere stata lei a prendere la decisione: "Le colpe erano al 50 per cento. E' normale che si soffra e a volte si pianga" anche se, a quanto pare, il ministro degli Interni non avrebbe versato nemmeno una lacrima. Su un possibile ritorno di fiamma non ha dubbi: "Ci ha riprovato (a tornare con lei, ndr). Ma non fino in fondo. E nemmeno io". A proposito di Ahlam El Brinis, la ragazza ventunenne di origini marocchine con cui Salvini si fece fotografare a Milano Marittima, la Isoardi non serba rancore: "Ma poi siamo tornati insieme. Erano due anni fa. Non era un tradimento, ci sono cose che non si riescono a spiegare" e riguardo ai suoi baci all'avvocato a Ibiza glissa: "La donna a volte e dispettosa. E te la fa pagare".